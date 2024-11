Nerdpool.it - OnePodcast – Disponibile dal 19 novembre la puntata speciale di “DUNGEONS & DEEJAY” registrata a Lucca Comics & Games 2024

Rocco Tanica, Alessandra Patitucci, Carlo Lucarelli, Ditonellapiaga, Roberto Lipari sono i protagonisti insieme a Francesco Lancia di un’entusiasmante avventura investigativa per unadi “”, il podcast prodotto dae ispirato al gioco di ruolo più famoso al mondo. Il nuovo episodio, registrato live all’interno della gremita sala del Teatro del Giglio durante, èda oggi, martedì 19, sull’app die su tutte le piattaforme digitali.Guidati dal master Francesco Lancia, i giocatori hanno dato vita a uno spettacolo interattivo trasportando il pubblico presente nel fantastico mondo dalle infinite possibilità di; Dragons, che ha festeggiato quest’anno i suoi 50 anni. Ogni player si è trasformato in un vero e proprio eroe fantasy, sfidando gli avversari a colpi di improvvisazione tra elfi, mostri e incantesimi per far vivere agli spettatori un’avventura mozzafiato, lasciando stabilire a loro le sorti del gioco.