L'impressionante arsenale nucleare della Russia di Putin: pronto a colpire

Roma, 19 novembre 2024 – L’Ucraina può utilizzare armi a lungo raggio Usa perin territorio russo. L’autorizzazione è arrivata dal presidente americano Joe Biden. Per tutta risposta il Cremlino ha stabilito che potràl’Ucraina con armi nucleari in caso di attacco con missili a lunga gittata sul suo territorio. Ma qual è l’? Quali armi atomiche ha a disposizione? Quando e come potrebbe utilizzarle? Laha effettuato un test di missili antinave nel Mar del Giappone: lo ha reso noto il MinisteroDifesa di Mosca, come riportano i media internazionali. Il Ministero ha affermato che due imbarcazioni hanno lanciato un attacco missilistico simulato contro una finta nave da guerra nemica a circa 100 chilometri di distanza. L'obiettivo, ha sottolineato, è stato colpito con successo da due missili da crociera Moskit.