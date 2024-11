Gamerbrain.net - Lego Horizon Adventures: Guida ai personaggi giocabili

fonde l’iconico gameplay dei giochicon l’universo di, offrendo ai giocatori un’esperienza unica nei Sacred Lands. A differenza dei tipici titoli, il roster è ridotto a soli quattro, ognuno dotato di abilità uniche che rispecchiano un sistema di classi “leggero”. Scopriamo insieme come padroneggiare il gioco e sfruttare al meglio idisponibili.: Chi sono i protagonisti?Nel gioco avrai accesso a quattroprincipali: Aloy, Varl, Teersa ed Erend. Inizierai l’avventura con Aloy e sbloccherai gli altri completando i primi tre capitoli della storia. Ognuno di loro è specializzato in un particolare stile di combattimento, offrendo approcci diversi al gameplay.Come cambiareoLa scelta delo è un elemento strategico fondamentale, poiché non potrai cambiarli durante i livelli.