Metropolitanmagazine.it - Il processo dei “47 di Hong Kong”, condannati a pene detentive esponenti pro-democrazia

Oltre 40 tra i più notipro-disono statifino a 10 anni per accuse di sovversione. Tra le persone condannate martedì c’era anche Joshua Wong, ex leader studentesco e portavoce del movimento pro-della città, un tempo fiorente, che ha gridato “Amo” prima di lasciare il banco degli imputati.Tutti i 45 imputati, tra cui ex legislatori di alto profilo, attivisti, sindacalisti e giornalisti, hanno ricevuto condanne ache vanno dai 50 mesi ai 10 anni, nel più grande procedimento giudiziario singolo fino ad oggi ai sensi di una legge sulla sicurezza nazionale imposta da Pechino quattro anni fa. Gwyneth Ho, ex giornalista famosa per le proteste in diretta streaming del 2019, è stata condannata a 7 anni; l’ex legislatore Leung Kwok-hung, noto con il soprannome “Capelli lunghi” e per la sua decennale difesa dellain città, è stato condannato a 6 anni e 9 mesi; e Claudia Mo, ex giornalista diventata legislatrice, è stata condannata a 4 anni e 2 mesi.