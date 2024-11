Calciomercato.it - Il Liverpool fa tremare l’Inter: pagano la clausola, la risposta di Thuram

L’attaccante sta trascinando i campioni d’Italia ed è una pedina fondamentale anche per la Francia: le big d’Europa minacciano il club nerazzurrosi è aggrappata spesso e volentieri ai gol e alle cavalcate di Marcusin questa prima parte di stagione, considerando anche le prestazioni altalenanti di capitan Lautaro Martinez.Marcus(LaPresse) – Calciomercato.itIl centravanti francese è il capocannoniere della squadra di Simone Inzaghi e tra campionato e Champions League ha già messo a referto 8 reti. Il figlio d’arte si è messo in evidenza anche domenica sera, pur senza andare a segno, nel match che ha visto la Francia travolgere per 3-1 la Nazionale azzurra di Spalletti.stavolta ha vinto il duello con Buongiorno, che nel big match tra Inter e Napoli non gli aveva dato respiro: “Avevamo una battaglia da rifare, una settimana fa mi ha marcato benissimo“, ha detto sorridendo l’attaccante uscendo da San Siro.