Il documentario gourmet di Zagaglia. Viaggio tra i piatti della tradizione

di Stefano Marchetti Un’avvertenza. Prima di assistere al nuovo progetto del vulcanico Beppe, il videoracconto su "La cucina modenese", abbiate cura di aver fatto almeno uno spuntino. Perché – lungo un’oretta e un quarto di questo film che è un po’e un po’ simpatica vanvera – vedrete tripudi di lasagne, tagliatelle, quadretti in brodo, arrosti, braciole, gnocco fritto, zampetti e zamponi, faraona, pasticcio di tortellini, passatelli in crema di Parmigiano, cappelle di porcini fritti, zuppa inglese e ogni genere di lambrusco. E quindi – se siete a stomaco vuoto – arriverete alla fine con una fame da lupi. "Ho impiegato un anno e mezzo a realizzare questo video", confessa Beppeche – con lo stesso ‘metodo’ con cui ha realizzato i suoi ottanta e più libri – ha percorso in lungo e in largo le strade di Modena e del circondario, ‘armato’ di videocamera e microfono, per esplorare la nostra splendidaculinaria, e lo ha fatto lasciando che a raccontarla fossero proprio i ristoratori, coloro che la tutelano e la portano nel futuro: in estate o in inverno, l’inarrestabile Beppe ha visitato quasi trenta locali, ha intervistato gestori e chef, da Luca Marchini e Vinicio Sighinolfi, da Cesare Clò ad Alessandro Dolcini che ha rilevato la trattoria del mitico Ermes, ha svelato ricette e naturalmente.