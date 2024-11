Secoloditalia.it - Il day after di Renzi, Calenda e +Europa: tre partiti, zero eletti in Emilia-Romagna e Umbria

Italia Viva di, Azione didi Magi e Bonino: treai consigli regionali di. “Squadra perdente, non si cambia”, verrebbe da dire, stravolgendo il motto sportivo e rivedendo che l’esito è praticamente in fotocopia del disastro rimediato alle elezioni europee dai tre. C’è chi ha il coraggio di dirlo a chiare lettere, il giorno dopo le elezioni, l’assessore uscente alla cultura dell’, Mauro Felicori, di area Italia Viva, che non è stato ricandidato.Come alle Europee, squadra perdente non si cambia“In– osserva Felicori – abbiamo appena ripetuto lo stesso schema, perdente: Azione non ha voluto Italia Viva; Repubblicani, + Europa e socialisti hanno accettato questo veto, allargando la strada per la disfatta, Italia Viva non si è scomposta più di tanto e si è rifugiata, quasi nascosta, nella lista di De Pascale (ma un partito che non si presenta alle elezioni, per cos’altro esiste?).