Elezioni regionali Donzelli gela i gufi | abbiamo perso ma nessun processo il centrodestra è unito

A schermo spento e urne chiuse, Giovanni, responsabile dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, commenta e valuta i risultati elettorali in Umbria ed Emilia Romagna e al di là di retorica e sterili drammatizzazioni, intervistato dal Corriere della sera osserva il quadro a 360 gradi. E con lucida serenità afferma: «Se guardiamo a due mesi fa, ilavrebbe dovuto subire una batosta., gli elettori hanno sempre ragione, e se ne deve prendere atto. Ma una cosa ci terrei a dirla, come premessa da cui è impossibile prescindere: nelle tornate, da quando siamo al governo,vinto in 11 regioni ein 3. Ilconferma il suo consenso sul territorio».analizza e commenta il voto regionaleEd è proprio così, in effetti. La maratona elettorale di vittorie del, 12 a 1 a partire dallepolitiche, si interrompe solo oggi nelle regioni rosse, nei presidi storicamente a sinistra.