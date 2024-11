.com - Elezioni Anzio e Nettuno, affluenza in calo: verso il ballottaggio

A spoglio ancora in corso la direzione è quella del, allecomunali die di, i due comuni del litorale romano arrivati al voto dopo lo scioglimento. A vincere invece nelleamministrative del 17 e 18 novembre 2024 è certamente l’astensionismo, con un’inin entrambi i comuni. Secondo i dati del sito Eligendo, adl’definitiva è stata del 45,76%, oltre 8 punti in meno rispetto al 54,22% della precedente tornata elettorale, mentre al’definitiva è stata del 46,86% oltre 16 punti in meno rispetto al 63,05% della precedente tornata elettorale.inilA scrutinio ancora in corso il centrodestra è avanti allecomunali di. Secondo i dati riportati sul sito Eligendo, quando al Viminale risultano scrutinate 31 sezioni su 35, aè in testa di poco il candidato del centrodestra, Daniele Maggiore, con il 29,61%, su Nicola Burrini, sostenuto da Pd e due liste civiche, con il 28,2%.