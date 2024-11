Differenziata aumento del 74% La Tari aumenta di 18 euro in un anno

Ilrestodelcarlino.it - Differenziata, aumento del 7,4%. La Tari aumenta di 18 euro in un anno

Ladiventa amara anche per le famiglie del territorio, a seguito dei rincari che hvisto unoperato su scala regionale in tutte le province marchigiane, compresa appunto quella di Ascoli. Sotto le cento torri nel 2024 si è fatto registrare undel 7,4% con le 252di media che i cittadini si sono trovati costretti a pagare. Di fatto si è trattato di una maggiorazione di 18rispetto alle 234che invece si era dovuti sostenere nel 2023. Nelle Marche soltanto a Macerata (8,9%) l’è stato superiore a quello operato nell’ascolano. Questi i numeri resi noti dal rapporto dell’Osservatorio prezzi effe di ‘Cittadinanzattiva’ che, attraverso la loro indagine, ha voluto mettere in risalto luci e ombre delle varie amministrazioni nella gestione dei rifiuti.