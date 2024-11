Lanazione.it - Compagni di classe si ritrovano dopo venti anni

SAN MINIATO Si sono ritrovati,, alla pizzeria Vecchio Cinema di San Miniato, i ragazzi e le ragazze della 5°AE ad indirizzo linguistico, delI’ITC Cattaneo. Nel giugno del 2004, all’indomani dell’esame di maturità decisero, infatti, di salutarsi prima della grande prova, scegliendo, appunto, il Vecchio Cinema, lungo quel corso che li aveva visti tante volte passeggiare. Quasi tutti presenti gli ex alunni, proprio come allora. Ecco chi ha partecipato alla cena dei ricordi: Martina Stabile, Olivia Carmignani, Elena Piccini, Letizia Fagiolini, Sara Cerri, Paola Lepri, Elena Vitale, Silvia Parrini, Serena Bagagli, Nicoletta Rinaldi, Benedetta Gozzini, Valentina Lapi, Alessia Barontini, Fabio Mancini, Clizia Macchi e Nikolai Polikurov. Serata di ricordi e di battute scherzose, con l’augurio di darsi nuovammente appuntamento per ritrovarsi ancora.