Cinema, al via Cinemateca, rassegna di cinema d’archivio italiano

Roma, 19 nov. (askanews) – Il Centro Sperimentale ditografia collabora alla prima edizione diteca, nuovaculturale dedicata alla valorizzazione del patrimoniotografico. L’evento si svolgerà a Villa Erba (Cernobbio), la storica dimora di Luchino Visconti che apre le sue porte dal 29 novembre al primo dicembre.teca è un lavoro di ricerca e selezione diventa il palinsesto di tre giorni che si sviluppa nelle diverse sale della villa, alternando proiezioni diinedito, introvabile o dimenticato a una serie di incontri con personalità del mondo del, da sceneggiatori a registi e attori, per dare vita a un momento di approfondimento e confronto. Ogni sala accoglie il pubblico in un’atmosfera sofisticata e al tempo stesso domestica. Per l’occasione, arredi contemporanei entrano in dialogo con i decori di questi interni e con la loro storia.