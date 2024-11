Gamerbrain.net - Call of Duty Black Ops 6: Trucco per usare i Gettoni XP di Modern Warfare 3 e Warzone

La Stagione 1 diofBalck Ops 6 è iniziata da poco, e se state giocando avrete sicuramente notato che livellare nel Pass Battaglia non è così veloce come in passato, di conseguenza faticherete a sbloccare tutte le ricompense, a meno che non ricorriate aiXP.Come utilizzare iXP di3 eSe provenite da3 e, vi interesserà sapere che poteteXP accumulati tramite un, dato che al momento talisono bloccati, in quanto Activision ha annunciato di renderli disponibili in futuro tramite un apposito aggiornamento.Se non volete attendere fino ad allora, non vi resta che installareof, lanciarlo ed utilizzare il gettone per guadagnare più esperienza con il personaggio, l’arma e il Pass, dopo di che tornare suOps 6 e giocare.