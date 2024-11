Lopinionista.it - Zucchero: “Discover II” è primo in classifica

REGGIO EMILIA – “II”, il nuovo album di“Sugar” Fornaciari, entra direttamente alposto delladei cd, vinili e musicassette più venduti della settimana Top Of The Music Fimi/GfK Italia (diffusa oggi, venerdì 15 novembre, da FIMI). In “II”rivisita brani iconici del repertorio musicale italiano e internazionale che più ha amato nella sua vita, reinterpretandoli con il suo inconfondibile stile. Composto da 13 brani nella sua versione standard, “II” è disponibile in formato CD, doppio LP e digitale e, in esclusiva sullo store di Universal Music Italia, in formato CD autografato e in doppio LP arancione autografato. La versione box deluxe in tiratura limitata e numerata è disponibile in esclusiva sullo store di Universal Music Italia e contiene il triplo LP giallo trasparente e il CD deluxe.