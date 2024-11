Ilfattoquotidiano.it - “Un’esperienza sensoriale”: chi è Jony Ive e cos’è la sua giacca modulare che sta facendo impazzire i social

Che cosa succede quando una delle figure più rispettate del design mondiale collabora con un marchio dall’heritage e dalla ricerca di un livello difficilmente eguagliabile? La risposta la troviamo nella reazione deialla notizia dell’ultima collaborazione tra SirIve e Moncler. Sì, perché da giorni ormai su Instagram e TikTok – nella bolla della moda, ma non solo – non si parla d’altro. All’anagrafe Jonathan Paul Ive, è senza dubbio da annoverare all’albo d’oro dei designer più influenti e importanti della storia. Ha iniziato lavorando fianco a fianco con Steve Jobs per la progettazione dei prodotti Apple dal 1992, quindi ha ottenuto la qualifica di capo del reparto design nel 2015 e ha lavorato anche sull’Apple Park, il quartier generale dell’iconico marchio a Cupertino, in California.