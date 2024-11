Game-experience.it - The Game Awards 2024, Astro Bot, Final Fantasy 7 Rebirth e PlayStation dominano le nomination

In queste ore sono state svelate ufficialmente leper i The, grazie alle quali possiamo scoprire i giochi che hanno ricevuto più, conedBot che sono riusciti ad imporsi come i giochi più nominati.Grazie all’annuncio ufficiale condiviso da Geoff Keighley, scopriamo che Dragon Age: The Veilguard ha ottenuto una solanella categoria Innovation in Accessibility, mentre STALKER 2: Heart of Chornobyl e Microsoft Flight Simulatornon hanno ricevuto nemmeno una(ma è bene precisare che non sono ancora usciti).Passando ai publisher,si è imposto come l’editore con piùgrazie a ben 16, seguito da Square Enix ed Xbox entrambi a 12. Sega invece si è fermato ad 11