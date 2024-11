Sony | rivelata la lista dei film dell’Universo Spider-Man e un aggiornamento sul futuro di Venom

Leggi su Cinefilos.it

ladei-Man e unsuldiKraven – il Cacciatore arriverà nelle sale tra meno di un mese, ma oltre a questo laPictures ha in cantiere solo-Man 4,-Man: Beyond the-Verse e la serie TV-Noir.Un tempo lo studio stava sviluppando una serie di progetti in stile MCU, ma da allora progetti come El Muerto e Silver & Black sono stati abbandonati. E non dimentichiamo il lungodi Olivia Wilde, M.I.A.-Woman.Le performance critiche e commerciali di Morbius e Madame Web probabilmente non hanno aiutato la situazione. Oggi arrivano alcune anticipazioni suidel “’s-Man Universe” presi in considerazione dalla.“Ci sono sempre idee in fase di sviluppo, ma forse solo una parte di esse vede effettivamente la luce ”, spiega il sito.