Lanazione.it - "Servono sei giocatori per salvarsi"

Leggi su Lanazione.it

"Questa squadra è stata costruita male. Il mio percorso ricalca quello del mio predecessore: sotto la mia gestione il Prato ha conquistato sei punti, sotto la sua cinque. Se vogliamo salvarcitre/quatto calciatori di spessore, se non cinque o sei". Chiarissimo il messaggio lanciato da Marco Mariotti dopo la sconfitta contro il Tau. Ancora una volta, come già accaduto dopo il pareggio con lo United Riccione, il tecnico biancazzurro chiede rinforzi in vista del mercato. Non usa giri di parole l’ex Albenga. "Inutile fare una disamina della partita: è già la seconda volta consecutiva che dovremmo chiudere il primo tempo avanti di tre gol. E invece perdiamo 1-0. La sconfitta è colpa è mia, ma non voglio essere il capro espiatorio per gli errori altrui. Questa rosa è stata allestita malissimo per la categoria e per il girone - ripete Mariotti - Ne riparlerò con il presidente.