Savino Del Bene Scandicci, ritorno al successo lontano da casa

Megabox Vallefoglia –Del1-3 (25-16, 20-25, 22-25, 20-25)VALLEFOGLIA: Bici 22, Feduzzi (L2), Michieletto, Giovannini 7, De Bortoli, Candi 8, Torcolacci n.e., Perovic 2, Storck n.e., Kobzar, Weitzel 10, Lee 15. All. Pistola A.DEL: Magnani (L2) n.e. Herbots 11, Castillo (L1), Ruddins n.e., Kotikova, Ognjenovic 2, Bajema 2, Graziani, Nwakalor 14, Carol 7, Baijens n.e., Antropova 24, Mingardi 8, Gennari n.e.. All.: Gaspari M.ARBITRI: Piana – Chiriatti– Vittoria in trasferta per laDel, che si impone 3-1 a Pesaro con Vallefoglia. LaDelVolley trova finalmente la vittoria anche in trasferta imponendosi in quattro set sul campo della Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia e inanella la quarta vittoria consecutiva tra campionato e Champions League.