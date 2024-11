Movieplayer.it - Mufasa: Il Re Leone, i poster ufficiali dei personaggi e una nuova featurette

Leggi su Movieplayer.it

Sono stati diffusi alcuni nuovi fantasticie unadi: Il Re. Per celebrare la messa in vendita dei biglietti per il prequel live-action: Il Renegli Stati Uniti, sono stati diffusi otto nuovi characterquesta mattina, insieme a una. "Taka" sarà ovviamente conosciuto come il cattivo Scar, ma è Kiros che ci aspettavamo fosse il grande villain di questo film. Vediamo anche i beniamini dei fan come Timon e Pumba, Rafiki e Zazu. Il trailer finale di: Il Reè stato rilasciato al D23 Brazil, ma immaginiamo che la Disney abbia intenzione di fare il pieno di novità nelle prossime settimane. I fan si .