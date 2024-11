Oasport.it - MotoGP, il beffardo destino dei “figli prediletti” Ducati. Jorge Martin e Pramac si consacrano nell’anno dell’addio

si sono laureati Campioni del Mondo 2024 di. Ilha voluto che due “” diabbiano trovato la propria definitiva consacrazione proprioin cui hanno deciso di interrompere i rapporti con la Casa di Borgo Panigale. Lo ha fatto amaramente (e in silenziosa polemica) il centauro spagnolo, viceversa è stato più freddo e razionale il congedo della struttura italiana. Però, sempre di addio si è trattato.ator entra nelle grazie disin dal 2018, anno in cui si fregia dell’Iride in Moto3. Da quel momento comincia a essere “coltivato” con l’obiettivo di portarlo in top-class, alla quale giunge nel 2021, ovviamente su una Desmosedici. Si capisce subito come l’azienda bolognese ci abbia visto lungo. Il madrileno è in pole position e chiude sul podio già alla seconda presenza, dopodiché consegue la sua maiden victory alla sesta partenza (con quattro assenze nel mezzo, causa infortunio).