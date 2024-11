Panorama.it - Missili Atacms in Ucraina: una svolta decisiva nella guerra?

Con la possibilità di sparare anchea maggiore raggio all’interno del territorio russo cambiano strategie e tattiche dellatra Russia e. Difficilmente però cambierà l’esito della. Finora l'ha utilizzato il sistemastico tattico dell'esercito, più comunemente noto come, su obiettivi russi nel territorio ucraino occupato per più di un anno. Ora i militari di Kiev hanno la possibilità di usare questi ordigni, costruiti da Lockheed-Martin, fino alla massima gittata della versione fornita, ovvero circa 186 miglia, equivalente di 300 km. Parlare di lungo raggio è quindi fuorviante (ci sono sistemi che coprono decine di migliaia di chilometri), ma certamente questa è sia la risposta allo schieramento dei soldati nordcoreani, sia quella al timore che l'imminente ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca veda ridursi il sostegno degli Stati Uniti all'