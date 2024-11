Oasport.it - LIVE Italia-Svizzera 1-4 Europei curling femminile in DIRETTA: le elvetiche allungano nel terzo end

07:54 C'è bisogno dell'immediata reazione delle azzurre, che non devono far scappar via le avversarie già a meta gara.QUARTO END 07:50 Non sbaglia una precisissima Paetz.1-4.07:48 E' purtroppo corto il draw di Stefania. Arrivano sicuramente due punti per le, che ora hanno a disposizione l'ultima pietra per provare a siglarne tre.07:46 Draw perfetto di Alina Paetz. Ultimo tiro per Stefania Constantini, che deve trovare il modo di evitare più di un punto svizzero.07:43 Gran giocata di Tirinzoni, che con precisione millimetrica allontana la pietrana.