Gaeta.it - Lidl, sai veramente cosa compri? Da dove proviene la carne che metti nel carrello, non lo diresti mai

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Quando si parla di supermercati,rappresenta senza dubbio un nome di rilievo, con la sua proposta di prodotti di qualità a prezzi competitivi.ha saputo conquistare una vasta fetta di consumatori. Se da un lato il risparmio è un fattore determinante nella scelta dei prodotti, dall’altro cresce la consapevolezza riguardo alla provenienza e alla qualità degli alimenti. In questo contesto, lavenduta nei negozimerita un’attenzione particolare, poiché la sua origine potrebbe sorprenderti.Il binomio qualità-prezzo è un tema ricorrente nel dibattito riguardante i supermercati discount. Molti consumatori si chiedono come sia possibile cheriesca a mantenere prezzi così competitivi senza compromettere la qualità dei prodotti. La risposta risiede in una gestione oculata della catena di approvvigionamento e in una strategia di marketing che punta a ridurre i costi superflui.