L’escalation prima della tregua

Roma, 18 novembre 2024 – Certo non è un caso il massiccio attacco russo sferrato la scorsa notte sull’Ucraina. Forse è un segnale la pioggia di bombe che si è abbattuta su quella popolazione martoriata. Forse è la conferma, a mille giorni dall’inizio di questa tragica guerra, che qualcosa si sta muovendo verso la pace o qualcosa che le assomigli: ad esempio una lungaper evitare altri lutti e ridare serenità a milioni di vite. La storia dei conflitti è infatti piena di escalation quando si intravede all’orizzonte la possibilità di un’intesa, un modo per arrivare al tavolo delle trattative con un nemico ancora più provato, con qualche chilometro di territorio in più da barattare. In ogni caso, è certo che qualcosa si sta muovendo. Il cambio a Washington apre spiragli, anche Zelensky ci crede, e persino il Cremlino, a modo suo, non esclude novità per il ‘25.