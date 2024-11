Linkiesta.it - L’energia nucleare rischia di essere una soluzione troppo lenta e costosa contro la crisi climatica

Azione ha presentato il 24 ottobre una proposta di legge di iniziativa popolare finalizzata a reintrodurrein Italia. In quattro giorni la proposta ha superato le cinquantamila firme necessarie perpresentata ufficialmente; si vuole con questa iniziativa spingere il governo a presentare un «riassetto normativo» sulla disciplina dell’«autorizzazione, realizzazione, esercizio e remunerazione di centrali di produzione di energia elettro», costruite in Italia, e sulla «definizione delle misure di beneficio locale in favore delle popolazioni interessate»; la finalità è quella di contribuire alla promozione fonti di energia «a bassa emissione di gas climalteranti», ossia i gas che causano il riscaldamento globale. In teoria, questa proposta non pare necessaria, visto che il ministro Pichetto Fratin ha annunciato a più riprese che avrebbe presentato entro fine anno una proposta di legge volta a reintrodurre in Italia iltramite «le nuove tecnologie nucleari sostenibili», con l’obiettivo di sottoporla al vaglio parlamentare «nei primi mesi del 2025».