Gaeta.it - La vita di padre Giuliano Stenico: un esempio di dedizione e impegno sociale

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Uno dei volumi più attesi sui temi dell’assistenza e dell’inclusività è ‘Una ragionevole follia. La miacon il Ceis‘ di, presentato di recente. Scritto con la collaborazione del giornalista Alessandro Alvisi, il libro è disponibile nelle librerie di Modena e online sull’editore Artestampa. Il riconosciuto attore e regista Roberto Benigni ha descritto questa opera come unda seguire, e le parole di elogio rendono chiaro il valore di questa narrazione.Chi è: un profiloè una figura centrale nell’ambito delin Italia, noto per il suocome presidente della Fondazione Ceis. Fondata nel 1982 a Modena, questa organizzazione si è specializzata nella progettazione e nella gestione di servizi socio-educativi e sociosanitari, con particolare attenzione alle dipendenze, ai minori e all’assistenza in generale.