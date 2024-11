Linkiesta.it - La religione delle celebrità, e le urne vuote del paese reale

«Hai fatto tutto questo casino per uno di cui neanche sai il nome? E pensi ancora che il prossimo presidente debba essere una donna?». Lo dice Alec Baldwin a Tina Fey, è il 2007, è un altro mondo: non solo Hillary Clinton non ha ancora neppure perso le primarie contro Barack Obama, ma si possono ancora fare battute sui due che sovrintendono alla reputazione dei neri famosi in America: Oprah Winfrey e Bill Cosby.“30 Rock” è la serie che Fey si è scritta e di cui è protagonista, e che come accadrà moltissime altre volte nei successivi diciassette anni viene presa per un riscattodonne, quando tutte le dinamiche della storia convergono a dire: le donne, senza che le soccorra un uomo, non sanno neanche trovarsi il culo con le mani, figuriamoci governare qualcosa.«Se l’Isis aprisse un servizio di streaming chiedereste al vostro agente di organizzarvi un incontro.