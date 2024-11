Oasport.it - La finale tra Sinner e Fritz a Torino è stata partita più qualitativa del 2024: i numeri dell’ATP

Un’edizione delle ATP Finals di basso profilo? Parliamone. Nel corso della settimana ditanti, tra addetti ai lavori e non, si sono espressi su quanto è emerso nel torneo dei “Maestri” del tennis mondiale. Il favorito numero uno era Jannike l’altoatesino, da questo punto di vista, si è confermato il migliore, arrivando fino in fondo e vincendo senza perdere alcun set.Una grande dimostrazione di superiorità, al punto che ci si è chiesti se e quanto valessero le sfide affrontate dal pusterese. Se è vero che quel senso di “avvincente” o “pathos” è mancato in merito a quanto si è visto per la grande differenza che Jannik ha saputo esprimere sul campo, è altrettanto vero che derubricare come “scarsi” gli avversari è un po’ forzato.Il riferimento è in particolare all’atto conclusivo di ieri all’Inalpi Arena.