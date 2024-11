Jurassic World Rebirth | il regista parla di un capitolo completamente nuovo mentre nuova foto mette in risalto Scarlett Johansson

Leggi su Cinefilos.it

La prossima estate, tre anni dopo la conclusione della trilogia di, il franchise subirà unaevoluzione condelGareth Edwards (Rogue One: A Star Wars Story).Con la star di Avengers: Endgame,, il talento emergente Jonathan Bailey e il due volte vincitore dell'Oscar Mahershala Ali (che potrebbe o meno finire per interpretare il Blade del MCU), questoricco di azione vedrà un'intrepida squadra in corsa per ottenere campioni di DNA dalle tre creature più colossali attraverso terra, mare e aria.Ora, grazie a Empire abbiamo unsguardo all'esperta di operazioni segrete della, Zora Bennett, un personaggio incaricato di guidare un'esperta squadra in una missione top-secret per ottenere materiale genetico dai tre dinosauri più imponenti del mondo.