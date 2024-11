Panorama.it - Italia, cosa ci lascia la Nations League con finale amaro

La sconfitta di San Siro contro la Francia ha parzialmente rovinato il clima di euforia che si era creato intorno alla nazionale di Luciano Spalletti. Le conseguenze pratiche del ko cominceranno ad essere misurate nel sorteggio per i quarti di, con gli azzurri costretti a sfidare una grande invece che ha un incrocio più abbordabile, sperando di non dover rimpiangere la doppietta di Rabiot e l’autogol di Vicario più avanti. Essere arrivati secondi e non primi nel girone ditoglie, infatti, agli azzurri il paracadute in caso di disastrose qualificazioni al mondiale del 2026. In un mondo normale non dovrebbe essere un problema arrivare primi o secondi, ma visto che il recente passato ci ha insegnato a non dare nulla per scontato ce lo saremmo preso volentieri.In ogni caso la serata di San Siro non deve cancellare quanto di buono è stato fatto nel gruppo della nazionale dopo il fallimento estivo nell’Europeo.