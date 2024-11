Quotidiano.net - Incidente sul lavoro, muore travolto da una gru a Torino

Un uomo è morto questa serada una gru a. L', a quanto si apprende, è avvenuto all'interno del centro di ricerche della Società Metropolitana Acque, in corso Unità d'Italia, alle porte del capoluogo piemontese. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari, i carabinieri per i rilievi insieme al personale dello Spresal. L'è avvenuto questa sera intorno alle 20.30. L'operaio, 51 anni, è rimasto schiacciato da un braccio della gru mentre stava eseguendo dei lavori di realizzazione della struttura per contenere una nuova vasca di pompaggio della Smat.