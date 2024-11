Gaeta.it - Inaugura “Ciàmammà”, la nuova trattoria di Errico Porzio dedicata alla mamma a Fuorigrotta

Facebook WhatsAppTwitter Il mondo della ristorazione napoletana accoglie un nuovo arrivato. Domani, alle 18:30,inaugurerà “”, un locale pensato in onore della madre. Situata a, in via Pietro Iacopo De Gennaro, a pochi passi dallo stadio, laoffre un’atmosfera calda e accogliente, dove la tradizione culinaria si incontra con l’innovazione. Durante l’zione, i visitatori potranno assaporare assaggi gratuiti del menù.Menù del pranzo: un viaggio nei sapori tradizionali“” si distingue per un menù del pranzo che invita a una pausa all’insegna del gusto e della convenienza. I prezzi sono pensati per essere accessibili, permettendo ai clienti di gustare alcuni dei piatti più iconici della cucina napoletana a soli 6 euro. Tra le proposte principali spiccano la pasta patate e provola, una ricetta che rappresenta il comfort food per eccellenza, gli zitigenovese, un piatto tradizionale ricco di sapore, e gli gnocchisorrentina, un classico amato da molti.