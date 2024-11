Anteprima24.it - Il Teatro Mulino Pacifico è pronto ad accogliere la ‘Capsula del tempo’

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiIlad accogliervi per un nuovo appuntamento, venerdì 29 novembre alle ore 17.00, momento i cui verrà inaugurata la “Capsula del tempo. Memorie del futuro” creata ad hoc proprio per il. Il progetto è promosso dall’ associazione “Le streghe del palco” in collaborazione con “La Baracca dei Buffoni”, ideato da Beatrice Baino e finanziato dalla Regione Campania (sostenuto dalla LR 6/2007 Progetti Speciali Multidisciplinari) e di cui la Solot Compagnia Stabile di Benevento è partner.La speciale capsula è stata riconosciuta dall’International time capsule society. L’ITCS con sede presso la Oglethorpe University di Atlanta, Georgia, Stati Uniti, è un’organizzazione fondata nel 1937 per promuovere lo studio delle capsule del tempo. Dal 1990, ha documentato tutti i tipi di progetti di capsule del tempo in tutto il mondo e gestisce una mappatura di tutte le capsule temporali mantenuta dal NotForgotten Library Depository.