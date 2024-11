Tutto.tv - GF, Stefano vuole la verità da Federica: duro scontro dopo il bacio con Alfonso

Leggi su Tutto.tv

Dalla fine di Temptation Island i riflettori si erano accesi su una delle coppie, che è stata poi selezionata per proseguire il suo percorso nella casa del Grande Fratello. Sulle primePetagna si è dimostrata determinata nella sua scelta, varcando la porta rossa con la convinzione di volersi vivere la sua esperienza nella spensieratezza del suo nuovo status di single.Inevitabile però che la presenza in casa dapprima dell’ex fidanzatoe, a distanza di pochi giorni, anche del tentatoremettessero a repentaglio la sua serenità. Se da una parte D’Apice sperava in un possibile avvicinamento, Tediosi invece è stato il ragazzo con cui ha avuto la più recente frequentazione. Nuove dinamiche però, nelle ultime ore hanno scosso il reality show. Unha fatto emergere gossip e malumori.