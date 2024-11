Ilrestodelcarlino.it - Fossombrone: beffa capitale . A Roma gioca, crea e perde

CITY 20 CITY: Pappalardo 7,5, Delmastro 7, Calisto 6,5, Marchi 6,5 (37’st Alari SV), Scognamiglio 7, Trasciani 6,5, Bonello 6,5, Gelonese 6,5, Camilli 7, Hernandez 6,5 (34’st Fontana 6), Costa 7 (21’st Battistoni 6). A disp.: Matei, Neri, Fradella, Teraschi, Di Fabio, Pietrini. All. Boccolini: Bianchini 6, Bianchi 5,5 (39’st Fraternali SV), Procacci 5,5, Bucchi 5,5 (29’st Pandolfi R. 6), Urso 5, Camilloni 5 (19’st Broso 6), Amerighi 5,5 (47’st Temporini SV), Conti 6, Kyeremateng 5,5, Maroncelli 5,5 (19’st Satalino 6), Casolla 5. A disp.: Damiani, Riggioni, Pandolfi L., Podrini. All. Fucili Arbitro: Travaini di Busto Arsizio (assistenti: Cavisi di Nocera Inferiore e Scala di Castellammare di Stabia) Reti: 3’ Camilli, 9’st Costa NOTE – Ammoniti: Bonello, Marchi (R) Bianchi, Procacci (F) Angoli: 3-6 Seconda sconfitta stagionale per ilche cade a sorpresa per 2-0 sul campo delCity.