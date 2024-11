Biccy.it - Flavia Vento su Ilary Blasi a Belve: “Se mi scuso con lei per quello che ho rivelato?”

Leggi su Biccy.it

domani sera sarà ospite adi Francesca Fagnani che tornerà con un nuovo ciclo di interviste su Rai2. Ovviamente fra gli argomenti trattati ci sarà anche il flirt che ha avuto nel 2001 con Francesco Totti, quando lui stava coned era ad un passo dall’altare. A domanda diretta se avesse mai sentito il bisogno di chiedere scusa alla conduttrice, la showgirl ha risposto: “Io non sapevo cheera incinta. Eh, no, non lo sapevo! Lo sapeva forse il signor Totti! Se ho mai sentito il bisogno di scusarmi per quell’intervista? Io non mi devo scusare con nessuno“.Francesco Totti quel flirt lo ha sempre negato, maad ANSA lo ha confermato anche a inizio anno.“È una storia di cui si parla da vent’anni e si è detto di tutto. Conobbi Totti a casa di Valentino nel 2001.