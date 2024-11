Quotidiano.net - Festival di Sanremo 2025, totonomi: i sette “confermati”

Tra due settimane Carlo Conti scioglierà tutti i dubbi in merito ai Big che parteciperanno aldi. Anche perché ormai da settimane ilper la manifestazione che si svolgerà da martedì 11 a sabato 15 febbraioè partito da diverso tempo. Tancredi aGiovani 2024: “Prendo in giro lo showbusiness, non ci sono più le rockstar” Accanto ai nomi da fantascienza, che comunque sono evaporati abbastanza subito, ce ne sono alcuni che resistono con il passare delle settimane. Detto che non esiste a oggi alcuna ufficialità in merito alla partecipazione di alcun artista, visto che come era costume nella gestione di Amadeus l’annuncio sarà dato coram populo dal conduttore e direttore artistico, alcuni nomi stanno circolando negli ultimi giorni. A farli circolare in particolare è il sito Dagospia.