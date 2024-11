Lanazione.it - Ditte illegali, più controlli preventivi: "Perché non li fanno i vigili urbani?"

In Prefettura lunedì scorso si è svolta l’audizione della Commissione parlamentare d’inchiesta sul lavoro sicuro. E’ passata una settimana. C’è fiducia che il pressing trasversale partito dalla città per accendere con luce ancora più forte i riflettori sul distretto illegale, made in China, possa portare buoni frutti. Centrodestra e centrosinistra sono indirizzati a portare a casa risultati al di là delle consuete polemiche su ’chi ha fatto cosa’ e ’chi non ha fatto quando poteva’. Anche sul territorio locale in attesa di segnali concreti da Roma si può fare qualcosa di più? Certamente sì. In primis un utilizzo della polizia municipale con funzione diad hoc nelle imprese potenzialemente. E così possono essere controllati ad esempio pagamenti Tari e rispetto delle normestiche ad esempio come avviene in Comuni della provincia pratese.