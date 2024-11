Thesocialpost.it - Ciclista investito e ucciso da un’auto: dramma per un padre di famiglia

Incidente mortale nel Cesenate:travolto sulla Via EmiliaTragedia sulla Via Emilia, nel Cesenate, dove nella serata di ieri undi 38 anni, Abdelhadi Oudaha, di origine marocchina, ha perso la vita in un incidente stradale. L’uomo,di due bambini e residente a Brudio di Longiano, è morto sul colpo dopo essere statodache viaggiava nella sua stessa direzione di marcia.La dinamica dell’incidenteL’incidente è avvenuto intorno alle 20.30 nei pressi di Brudio di Longiano. La vittima stava percorrendo la strada in bicicletta quando una Volkswagen lo ha. L’impatto è stato violentissimo: il corpo delè stato sbalzato sul cofano dell’auto, distruggendone il parabrezza, e poi scaraventato a diversi metri di distanza.All’arrivo dei soccorritori del 118, per il 38enne non c’era ormai più nulla da fare.