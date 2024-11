Ilfattoquotidiano.it - Cancellata la presentazione del libro sulla disabilità: lo spazio previsto da Bookcity non è accessibile per la moderatrice in carrozzina

Dovevano presentare aMilano unche spiega, tra il resto, cosa sia la normalità nella nostra società e come le persone conspesso vengano escluse. Ma le barriere architettoniche del luogoper l’appuntamento lo hanno impedito: non c’erano ascensori, pedane o scivoli. Off-limits per chi per spostarsi utilizza unaelettronica. Come ladell’evento, che ha unamotoria. L’episodio, definita “grottesco” dai protagonisti, è successo sabato 16 novembre durante la kermesse culturale internazionale organizzata nel capoluogo lombardo con il patrocinio del Comune.Alla Fondazione Ambrosianeum presso la Rotonda dei Pellegrini, a due passi dal Duomo, era prevista ladel nuovodi Fabrizio Acanfora L’errore. Storia anomala della normalità (edizioni Luiss University Press).