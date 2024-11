Dilei.it - Camilla in lutto, è morta la cagnolina Beth. “Il triste addio alla compagna tanto amata”

La Reginaè in. Ha perso infatti la sua adorata, aveva 13 anni. Buckingham Palace ha dato ilannuncio condividendo sul profilo Instagram ufficiale una serie di foto della Sovrana in compagnia della sua Jack Russell. Visualizza questo post su Instagramè davvero provata dscomparsa di, lale ha fatto compagnia per 13 anni. La Regina ha voluto condividere il suo dolore con un posta davvero commovente sul suo profilo Instagram.Nella prima foto si vedein campagna mentre passeggia preceduta dsua fidata Jack Russell. Poi in un altro scatto la dolceposa accanto all’altro cane della Regina, Bluebell, e viene coccolata dal presentatore Paul O’Grady. La terza foto la vede in compagnia di Re Carlo mentre giocano insieme.