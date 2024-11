Metropolitanmagazine.it - Bonus Natale di 100 euro, raddoppiano i beneficiari: ecco ora a chi spetta, i requisiti, quando e come richiederlo

Il Governo ha deciso di allargare la platea di lavoratori che possono beneficiare del. Il ministro Luca Ciriani ha annunciato che le risorse potrebbero arrivare a coprire almeno il doppio dei destinatari rispetto al 2023, passando da 1,1 milioni a circa 2,2 milioni di. La novità delriguarda l’inclusione delle famiglie monogenitoriali (chi vive con figli ma non ha partner), che fino ad oggi non rientravano nei. Il decreto del Governo ha, inoltre, riaperto i termini per aderire al concordato preventivo biennale, fissando una scadenza al 12 dicembre 2024.Cos’è ilfunziona e iperIlè un’indennità extra di 100, destinata ai lavoratori dipendenti che rino idi reddito e familiari.