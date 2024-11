Gaeta.it - Angelina Jolie incanta a Hollywood: glamour e famiglia ai Governors Awards 2024

Facebook WhatsAppTwitter La cerimonia dei, tenutasi al Dolby Theatre di, ha visto la presenza di numerosi volti noti e una protagonista d’eccezione:. L’attrice, premiata con l’Oscar, ha catturato l’attenzione non solo per il suo stile impeccabile ma anche per il suo costante impegno nelle cause umanitarie. A fare da cornice a questo momento speciale, ci ha pensato uno dei suoi figli, Knox-Pitt, che ha condiviso con lei il tappeto rosso, testimoniando il forte legame che unisce la coppia madre-figlio.Un look da diva per una serata da ricordareha scelto un abito nero di grande classe, unendo la tradizione dell’eleganza a dettagli sofisticati. Questo outfit, caratterizzato da particolari in pizzo, ha esaltato la sua figura slanciata, creando un contrasto perfetto con il suo trucco sobrio e capelli raccolti.