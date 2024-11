Bergamonews.it - “Zoraida di Granata”: la speranza dell’amore che si staglia sopra le macerie delle guerre

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. “Da un eccesso di tormento / il passare a tal contento, / di piacer soave è un’estasi / che spiegare non si sa”. Il passaggio dal tormento all’estasi, come canta Abenamet sul finale, fermando un ciclo di violenza carico di pathos apparentemente senza fine, è quello che caratterizza la “di”, melodramma eroico di Donizetti su libretto di Bartolomeo Merelli e Jacopo Ferretti, messa in scena sabato 16 novembre al Teatro Sociale (repliche domenica 24 novembre e domenica 1° dicembre), in occasione della decima edizione del Festival Donizetti Opera.Un’opera che segna il primo grande successo del compositore bergamasco, qui proposta nella sua seconda versione “Roma 1824” (la prima versione debutta infatti al Teatro Argentina di Roma nel 1822), che vede una partitura rivista ed una riscrittura della parte di Abenamet da tenore a contralto.