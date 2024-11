Sport.quotidiano.net - Vuelle, la vittoria con Cento per spazzare via il periodo nero

Leggi su Sport.quotidiano.net

Pesaro 17 novembre 2024 - Dopo le contestazioni, i fischi, lo sciopero dei tifosi, la convocazione della squadra chiamata a rapporto del presidente, latorna allabattendo ilper 78 a 60. Incassa i due punti che fanno morale, Pesaro, anche se la formazione ospite (senza Delfino) non ha opposto una. fortissima resistenza anche perché il miglior marcatore diè stato il play tascabile Tanfoglio con 17 punti segnati. Una gara quella vinta dalla Carpegna Prosciutto che calma un po' i tifosi, ma che apre un problema che non è passato inosservato: l'eroe dei due mondi di questa prima parte di stagione e cioè il play Ahmad è stato in campo solamente 10 minuti nel primo tempo e poi non ha visto più il parquet. E la squadra di Leka ha avuto una reazione molto forte sotto il profilo dell'impegno giocando anche maggiormente di squadra.