Unahotels | la vittoria a Venezia è poesia le Final Eight sono sempre più vicine

Reggio Emilia, 17 novembre 2024 – Nel corso di un campionato civittorie che valgono doppio e quella strappata oggi dalla Pallacanestro Reggiana è senza dubbio una di queste. I biancorossi tornano dalla laguna con il terzo successo consecutivo tra campionato e ‘Basketball Champions League’ e fanno uno scatto molto deciso, benchè ancora non decisivo, verso la qualificazione alle ‘’. Dopo Trieste e Tortona, avversarie ‘dirette’ in questa corsa, anchefinisce nel tritacarne griffatoche ormai ha nella difesa il suo indelebile marchio di fabbrica. Non a caso, quella di ieri sera è stata la partita col punteggio più basso delle prime otto giornate di campionato; di sicuro non uno spot per il basket che va di moda adesso, ma una battaglia di trincea in cui Barford, Cheatham e nele pure Winston, hanno saputo spremere il meglio del proprio repertorio.