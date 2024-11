Lanazione.it - Sos violenza sulle donne. Flash mob e memoria. Le iniziative sul territorio

Leggi su Lanazione.it

L’urgenza di agire è più pressante che mai, poiché ogni giorno che passa potrebbe significare la vita di un’altra persona spezzata da un’onda diche non sembra placarsi. La piaga dei famminicidi è una realtà con cui il Paese e il mondo, stanno facendo il conto. La Giornata internazionale per l’eliminazione dellacontro leè una data importante per aiutare a sedimentarsi nella società la cultura dell’amore e del rispetto perché non accada mai più. A Fucecchio, fra tante, ci sarà – il 23 novembre alle 16 – quest’anno unmob, “Macchie Rosse - Uomini econtro la“, a cura del coordinamentodello Spi Cgil in collaborazione con #Fucecchioèlibera, Anpi e Marzoottopuntozero. In occasione della Giornata internazionale il Comune, in collaborazione con le realtà culturali, le associazioni e le scuole, promuove appunto una serie di incontri ed– programma in via di definizione – per sensibilizzare la cittadinanza sul tema delladi genere.