Negramaro, girato ad Aprilia il videoclip del nuovo singolo 'Marziani'

L’AQUILA – Da inizio mese è disponibile in radio e digitaledei, estratto dall’album di inediti “Free Love”, in uscita venerdì 22 novembre. Nel cast del video ufficiale della canzone, disponibile su YouTube e su tutte le principali piattaforme,c’è anche l’attore aquilano Massimo Sconci.“Per me è stata un’esperienza indimenticabile – dichiaraquest’ultimo – Sono sempre stato un grande fan della band, perme da sempre tra le migliori in Italia. Avendo avuto lapossibilità di conoscere idal vivo e di collaborarecon loro alla riuscita del video, ne ho apprezzato, oltre alleben note qualità artistiche, anche la generosità e il grandespirito collaborativo. L’atmosfera durante le riprese, anche esoprattutto grazie al lavoro del regista Daniele Tofani, èstata incredibilmente distesa e amichevole”.