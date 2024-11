Lanazione.it - "Mieleria aperta" a ‘Sotto al Poggio’

Leggi su Lanazione.it

Torna l’appuntamento con le "Mielerie Aperte",manifestazione nazionale promossa dall’Unione Nazionale Associazione Apicoltori Italiani che, in Maremma, avrà tra i suoi protagonisti una azienda orbetellana, quella di Sotto al Poggio Agricoltura Biologica a Giardino. Sarà la seconda volta nel corso dell’anno, dopo lo scorso maggio, con il nuovo appuntamento in programma questa mattina. Le api sono un mondo tanto affascinante quanto inesplorato, e questa sarà appunto l’occasione per avvicinarsi e capire i vari procedimenti per arrivare alla produzione del miele. L’iniziativa mira a connettere le persone con i produttori italiani di miele, sottolineando il loro ruolo cruciale nella salvaguardia dell’ambiente e nella promozione dell’agricoltura sostenibile. Il programma della giornata prevede visite guidate, dalla mattina al tardo pomeriggio.